E-paper, encre numérique : une nouvelle lecture ?

La révolution "E-paper"

(Journal ou papier numérique)



Cela fait déjà quelques années que la technologie du e-paper est au point. Néanmoins, la technologie ne semble pas attirer les foules, seulement quelques curieux. Mais cette technologie, ne deviendra-t-elle pas l'avenir du livre numérique ?

1) E-Paper : quesako ?

(ce terme désigne aussi plus particulièrement le journal numérique)

2) E-Paper : vers un idéal de lecture ?

2.1) Une bibliothèque personnelle de quelques centimètres carrés !

2.2) Le journal en temps réel !

3) E-Paper et Livre "Papier" : une complémentarité indispensable !

Je ne vais pas entrer dans les dispositifs techniques du e-paper (qui me dépassent d'ailleurs quelque peu). Le E-Paper est en fait un papier numérique, c'est-à-dire qu'il permet de lire des textes générés "à la volée" grâce à de l'encre numérique. L'encre numérique est un dispositif technique qui permet de générer des textes non pas par le biais du LCD, mais directement sur le papier. Ce E-paper offre un confort de lecture proche de la lecture d'un livre "papier". La technologie ne cesse d'ailleurs d'évoluer avec des recherches pour des e-papers de plus en plus souples, maniables, légers. L'objectif est d'offrir un confort de lecture. En effet, avez-vous déjà tenté de lire des textes de plusieurs dizaines de pages sur un écran traditionnel ? Il est déjà difficile de se concentrer, cela fatigue les yeux, ce n'est pas agréable. Le E-paper en ce sens constitue une réelle (r)évolution : offrir un confort de lecture avec tous les avantages du numérique.Le E-paper veut combiner confort de lecture et tous les avantages du numérique : possibilité de changer de texte en une seconde, d'annoter le texte, de combiner lecture et prise de note sans avoir à gérer un amas de papier, de pouvoir lire n'importe quoi n'importe où, ... En somme, cela permettrait de promener sa propre bibliothèque en seulement quelques centimètres carrés (la taille du e-paper en fait).Le rapport de Marc Tessier sur "La presse au défi du numérique" soulignait l'importance pour les médias de s'adapter aux nouvelles technologies. Cela a déjà été bien assimilé par les grands groupes de presse qui proposent l'actualité en temps réel sur leur site web. Eh bien grâce au e-paper, tout un chacun pourra lire la presse en temps réel, comme s'il lisait son journal.Néanmoins, cela induit une connexion à Internet possible à partir de n'importe quel endroit et par wifi. De plus cela implique que les tarifs pour avoir cette information en temps réel soient relativement bas ... ce qui sous-entend que seules les personnes aux revenus relativement aisés pourront se permettre cela (achat du e-paper, paiement de l'abonnement, ...). La question d'un accès à l'information en temps réel démocratique est alors posée ...Michel Melot, Conservateur général des Bibliothèques à la retraite, explique bien qu'un livre numérique n'est pas un livre. Il sous-entend par là le rapport que l'on a avec le livre : le toucher, ressentir son histoire, la possibilité de le manipuler aisément, le plaisir de tourner les pages, ... Bref toute l'histoire de l'écriture est en jeu.Néanmoins, d'après les avantages du E-paper soulevés précédemment, il ne faut pas abandonner ce progrès que constitue le numérique. Ainsi, je pense que le e-paper présentera une utilité particulière pour l'actualité récente, tandis que le livre aura une vocation patrimoniale. Certes le e-paper présente l'avantage de la conservation simple des collections et un nombre de lecteurs au même moment d'un même texte infini, mais le livre permet de conserver bien plus : il conserve les souvenirs de ses lecteurs (annotations, tâches, pages déchirées, ...), il offre un plaisir inégalé (pourquoi aime-t-on lire ?), ... Un enfant pourra-t-il éprouver le même plaisir de lire que nous si nous ne lui offrons que des e-paper ? Vous direz sûrement que je personnifie le livre, que je lui offre des vertus dont on peut se passer. Certes. Mais pourquoi se priver d'un tel plaisir ?