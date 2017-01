Non à Facebook !!!

Après plusieurs mois d'inactivité sur ce blog, je tenais impérativement à le faire revivre, les évolutions technologiques se succédant sans cesse ...

Et ça recommence avec un coup de gueule contre Facebook ...

NON A FACEBOOK !!!



Oh! on en est connaît des réseaux sociaux

(sites où se mettent en relation des membres aux centres d'intérêts communs)

. J'ai déjà parlé de la perte de libertés individuelles que cela engendrait ... Mais j'ai oublié de vous présenter pire ... bien pire : Facebook ... Outre le fait que vous dévoilez votre identité ... celle-ci est exploitée par Facebook ! Une atteinte aux libertés individuelles légale puisqu'avec votre accord ... mais que fait la police ?

1) Facebook : un réseau social ... qui vous exploite !!!

1.1) Un réseau social

(Cher Mr X., vous avez comme centre d'intérêt l'étude des mouches et nous pouvons vous proposer un microscope exceptionnel [...])

1.2) Facebook vous viole ... avec votre consentement !

1.3) Le nouveau Patriot Act ...

2) Conseils et coup de gueule

Facebook est dangereux. Arrêtez de croire à un web idéal où "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil".

Mais bon, j'admets tout de même qu'Internet est pavé de bonnes intentions ...

Facebook est comme de nombreux autres sites du même genre : un réseau social. Vous vous inscrivez, partagez vos photos, vos humeurs, ... tout en dévoilant plus ou moins votre identité au monde entier. jusque là rien d'exceptionnel même si cela m'exaspère déjà ... En effet, pourquoi vous dévoiler au monde entier alors même que vous ne savez pas qui consultera votre profil ... On pourra ainsi tout savoir sur vous, de vos relations, ... Bref : un "Big Brother" que vous aurez vous-mêmes créé sans vous en rendre compte ! Certes vous pourrez plaindre mon côté pessimiste ... mais les faits sont bien là : sur Internet tout le monde ne vous veut pas du bien ...Je ne jette pas la pierre aux responsables marketing et autres pervers de la publicité personnalisée, mais je la jette à vous (mais mollement pour ne pas vous blesser ...).En effet, vous êtes les premiers à vous plaindre de spams (courriers indésirables), spams qui vous sont d'ailleurs de plus en plus envoyés personnalisés. Mais vous le cherchez bien ... plus exactement vous le subissez en partie par votre faute.Les spammeurs et autres publicitaires n'ont pas à utiliser les informations que vous dévoilez à votre insu selon vous ... mais lorsque vous vous inscrivez sur ces sites, vérifiez bien les petites lignes que l'on vous invite à accepter en cochant une petite case : vous verrez que ces données seront rendues visibles et pourront être utilisées si ce n'est par le site lui-même, par des personnes externes au site qui consulteront votre profil. Ah oui ... ne croyez pas que cette tâche de collecte de données personnelles est rébarbative : elle est faite automatiquement par des robots. Robots d'ailleurs de plus en plus performants puisque désormais certains parviennent à croiser efficacement différentes informations provenant de plusieurs sites différents. En clair, plus vous vous inscrivez sur des "réseaux sociaux" ou témoignez sur vos blogs persos ou en laissant des commentaires, plus on peut en savoir sur vous. Vous croyiez que George Orwell était utopiste ?L'heure est grave ! Très grave ! Facebook, outre qu'il s'agisse d'un réseau social, vous vole (enfin acquiert puisque vous l'autorisez) tous vos droits sur ce que vous publiez. Oui, tout ce que vous publiez peut être utilisé librement par facebook sans contrepartie : données personnelles, photos, textes, vidéos, ... Cela ne vous fait pas encore sauter au plafond ? Mais imaginez ce qu'ils peuvent faire de ces données : les vendre à des milliers de sites de publicité personnalisée, utiliser vos documents pour des campagnes promotionnels, dévoiler vos informations personnelles n'importe où sur le web, ... Bref, cela est terrible puisque vous n'avez aucun recours sur l'utilisation qu'ils peuvent faire de vos informations. Vous me direz que cette règle est là pour plus de facilité dans la gestion du site. Eh bien vous vous trompez ! Il est facile de gérer un site de ce type même si les mentions légales sont conséquentes. Mais jamais il n'est nécessaire que le site acquiert l'ensemble des droits : une simple autorisation de publication suffira.Vous connaissez le Patriot Act ? C'est une disposition légale votée par les Etats-Unis suite aux attentats du 11 septembre 2001. Cela leur permet de demander à n'importe quelle société les informations personnelles de n'importe quel individu et cela sans que vous n'en sachiez jamais rien ! Inadmissible j'espère que vous vous écrierez ! Au pire, certains diront que c'est pour la sécurité (inter)nationale ... Passons.Eh bien avec Facebook, c'est le nouveau Patriot Act. Sauf que là vos données n'iront pas au gouvernement, mais dans n'importe quelle société qui paiera assez cher pour les obtenir ... et vous vous ne verrez rien ni de l'argent, ni des transactions ...Vous voilà désormais au courant. Donc voici quelques conseils :- Ne vous inscrivez pas sur ce genre de ce site- Bon si vous y tenez vraiment, ne dévoilez aucune donnée personnelle- Soyez vigilent dans l'information que vous publiez, sachez que celle-ci peut être lue par n'importe qui !Et mon coup de gueule :- Ne vous plaignez plus de recevoir du spam : vous l'aurez cherché !- Ne vous étonnez pas de trouver plusieurs pages de résultats en tapant votre nom dans un moteur de recherche- Arrêtez de croire que le web c'est génial et qu'il n'y a aucun risque ...