Serious Games : Jeux sérieux

Quand les jeux sérieux servent l'éducation



Les jeux sérieux se développent chaque jour un peu plus grâce à une demande de plus en plus forte de la part des jeunes et des moins jeunes. Les serious games, ce sont des jeux oui, mais à valeur éducative.

Aussi, quels sont les jeux sérieux et se valent-ils tous ? Que peuvent apporter les jeux sérieux à la pédagogie ? Les jeux sérieux peuvent-ils supplanter les enseignants et autres pédagogues ?

1) Jeux sérieux, serious games : de quoi parlons-nous ?

2) Quand les jeux sérieux (dé)servent la pédagogie

3) Jeux sérieux et Education : amis ou ennemis ?

Désormais, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que les jeux sérieux se développent encore en ne tombant pas dans la dérive de la démagogie, des options "irréelles" et demeurent de véritables jeux qui permettent d'acquérir une multitude de connaissances ou compétences. A suivre donc !

Les jeux sérieux sont par définition des jeux qui apportent des connaissances, compétences, aptitudes, à celui qui y joue. On pourrait considérer les jeux sérieux comme des jeux éducatifs, c'est-à-dire qui permettent d'apprendre en s'amusant (ludoéducatifs). Les jeux sérieux abordent de multiples thématiques : développement dirable, mathématiques, géographie, histoire, technologie, architecture, etc. Bref, il y en a pour tous les domaines qui sont traités de près ou de loin par l'Ecole. Mais où se situe la frontière entre véritables jeux sérieux et des jeux à prétexte éducatif ? En effet, nombreux sont les jeux qui prétendent apporter des connaissances ou compétences utiles à des (futurs) citoyens, alors même qu'il ne s'agit que d'un prétexte. Ainsi, développer une ville est-il un jeu sérieux ? Oui de par ses côtés de gestion économique, d'urbanisme, de prise en considération des multiples contraintes, non de par ses options "destruction automatique", de par ses cheats-codes (codes de triche), etc. En somme, tout jeu peut avoir un élément de portée "sérieuse" (au sens éducatif du terme), mais il ne faut surtout pas que les options ludiques surpassent ces considérations éducatives. D'un autre côté, on peut observer que certains jeux sont totalement éducatifs : jeux-geographiques.com par exemple aborde vraiment l'apprentissage de connaissances sans "fioritures" inutiles. Mais ces jeux, très prisés des enfants notamment, apportent-ils réellement quelque chose sur le côté éducatif ? Modifient-ils la relation des élèves à la pédagogie en développant l'autodidactisme, avec tous les dangers potentiels que cela peut couvrir ?Les jeux sérieux sont implantés dans les établissements scolaires avec des élèves demandeurs de ces jeux. Lorsque les élèves ont du temps libre, ils veulent jouer. Ainsi, il suffit du mot "jeu" pour que les élèves s'intéressent aux jeux sérieux et à l'apprentissage. En effet, les élèves préfèrent nettement les "jeux sérieux" sur Internet au même cours qu'il pourrait avoir ! Pourquoi ? Tout simplement car les élèves sont autonomes (ils veulent apprendre par eux-mêmes) et surtout il y a la notion de "jeux". Certes ce sont des jeux sérieux, mais le terme "jeu" résonne dans la tête des élèves comme un mot-clef essentiel. Aussi, les élèves ont-ils vraiment l'impression d'apprendre quelque chose ou font-ils cela uniquement pour le divertissement ? A vrai dire, d'après ce que je peux voir dans le CDI, les élèves apprennent sans même s'en rendre compte. Ils jouent, rejouent et surtout s'entraident. Jamais je n'ai vu les élèves s'impliquer autant dans un travail en autonomie et en entraide que grâce à ces jeux sérieux.Mais qu'est-ce qui les motive donc dans ces jeux sérieux ? En fait, les élèves sont friands d'évaluation. Ils veulent savoir ce dont ils sont capables et surtout, être les meilleurs. Et pour cela, ils acquièrent un concept clé qui leur servira tout au long de leurs études, notamment dans le sport : s'échauffer, s'entraîner, essayer, s'améliorer, recommencer, etc jusqu'à être le meilleur. Cet esprit de compétition n'est pas du tout néfaste, car il ne s'agit pas de gagner pour écraser les autres, mais de gagner pour montrer que l'on a réussi à dépasser des limites que l'on croyait infranchissables. Voilà, j'en ai fini de vanter les louanges de ces jeux sérieux. Revenons au cœur de la problématique posée : les jeux sérieux peuvent-ils remplacer la pédagogie traditionnelle ?La pédagogie est une affaire de professionnelle. Il s'agit d'user de techniques et stratégies afin de faire acquérir à chacun, dans sa diversité, les connaissances qui lui sont utiles et qui sont prescrites par l'Ecole notamment. Aussi, les jeux sérieux n'apportent aucune pédagogie : ces jeux s'adressent indifféremment à tout le monde et ils sont automatisés. L'évaluation est commune pour tous, quel que soit son âge, ses progressions, etc. Certes les jeux sérieux proposent différents niveaux, mais cela ne change en rien le problème soulevé. Ainsi, les jeux sérieux permettent d'acquérir des connaissances, mais comment s'assurer des connaissances acquises par chacun, et surtout comment s'assurer que les élèves peuvent transférer ces connaissances. D'ailleurs, je parle de connaissances, mais ces connaissances ne se transformeront peut-être jamais en savoir : en effet, comment un élève peut intégrer seul de telles connaissances ? Pour l'exemple des jeux géographiques, certes il saura sur le moment que la ville de Besançon se situe dans le Doubs, "à droite sur l'image" comme ils diront (au lieu de "à l'est sur la carte"). Mais, en dehors du jeu, vont-ils s'en rappeler, vont-ils voir l'utilité de cette connaissance ?Les jeux sérieux sont donc très utiles pour conforter des connaissances préalablement acquises, pour transférer certaines de ces connaissances, pour créer du sens et du savoir ou alors, pour préparer le terrain à des connaissances qui viendront ultérieurement et qui seront bien évidemment présentées par un pédagogue.Les jeux sérieux sont des jeux très utiles, puisqu'ils permettent aux élèves de conforter des connaissances et de s'investir dans un "travail". Les élèves eux-mêmes n'ont pas l'impression d'apprendre, puisque selon eux ils ne font que "jouer". Certes, le jeu contribue à former l'individu, mais grâce aux jeux sérieux, cette formation se fait intellectuelle grâce à l'apport de connaissances. Les jeux sérieux apportent ou supportent des connaissances. Les élèves s'investissent pleinement dans ceux-ci, n'hésitant pas à s'entraider ... et à mener des petites compétitions pleines de fair-play. Mais le rôle des pédagogues et tout particulièrement des enseignants est indispensable. Non pas forcément pour être derrière les élèves lorsqu'ils jouent à ces jeux sérieux (sans quoi il y a fort à parier qu'ils cesseraient de jouer), mais pour s'appuyer sur ces jeux pour aider les élèves à apprendre. Oui, il est impératif que les enseignants considèrent avec sérieux les jeux sérieux, d'autant qu'ils leurs permettent de gagner du temps. Les élèves n'ont pas l'impression d'apprendre et ne rechigneront certainement pas à une petite séance imposée de "jeux sérieux", même depuis chez eux.- Les "Jeux sérieux" (les vrais, c'est-à-dire ceux qui auront été préalablement sélectionnés par un ou plusieurs enseignants) doivent être autorisés aux élèves, à tout moment sur leurs heures d'étude.- S'appuyer sur les jeux sérieux peut être une aubaine pour les enseignants. Ces derniers ne doivent pas avoir peur de dire : "Ce soir, vous jouerez à ce jeu, on en reparlera demain".