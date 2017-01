Accès à la culture : nécessairement payant ?

L'accès à la culture doit-il être nécessairement payant ?



La loi Hadopi ne cesse de faire des remous depuis plusieurs années déjà. Or, cette loi on ne peut plus controversée suscite un débat très important dans nos sociétés : l'accès à la culture doit-il être nécessairement payant ?

Nous partirons tout d'abord de la réponse positive à cette question : "Oui, l'accès à la culture doit être nécessairement payant". Puis nous partirons dans l'autre sens : 'Non l'accès à la culture ne doit certainement pas être payant. Cela nous permettra, je l'espère, d'accéder à un point de jonction afin d'apporter une réponse à ce sujet hautement philosophique !

1) Oui, l'accès à la culture doit être payant !

2) Non, l'accès la culture doit être gratuit !

3) La culture : un bien commun riche à partager

La Culture est un bien des plus nobles. Il nous faut la protéger, la préserver, s'assurer de son expansion et favoriser son élargissement à toutes les populations. Le problème financier est prégnant dans cette affaire. On souhaiterait, dans un souci égalitaire, que tout le monde puisse accéder aux mêmes services et produits culturels. Or, le coût est un frein non négligeable. A l'inverse, proposer un accès gratuit contribuerait à dégrader la culture et à ne plus nourrir son innovation constante. Alors, pourquoi ne pas instaurer un principe égalitaire : des accès aux salles de spectacles à différents tarifs (concrètement impossible à gérer) ou alors, développer, comme cela est déjà le cas dans de nombreuses villes, des spectacles et autres fêtes culturelles dans les quartiers les plus défavorisés. Le principe étant :

Si tu ne vas pas à la culture, la culture viendra à toi. Si tu n'as pas les moyens d'aller à la culture, la culture viendra à toi. Par contre si tu ne veux pas de la culture, cache-toi !

Accéder à la culture, c'est accéder au travail réalisé par une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs organisations. C'est cela qui enrichit nos connaissances, qui construit nos réflexions, qui nous divertit intelligemment, qui nous permet de nous sentir vivre en société et d'apprécier cette vie en communauté, qui nous permet d'avancer, bref, qui engendre l'avancée de nos sociétés.Or, si l'on commence à offrir des accès gratuits à cette culture, ceux qui en sont les constructeurs ou les préservateurs n'en seront que moins bien rémunéré. Etre moins rémunéré, c'est risqué de ne pas pouvoir vivre de cette construction ou préservation culturelle. Et cela présente donc le risque de voir de moins en moins de constructeurs ou préservateurs de culture. Mais dans cette affaire, qui s'enrichit me demanderez-vous ? Certains profitent et abusent de cet argent, mais il s'agit là d'un problème économique comme dans tous les secteurs : c'est bien là le mal des sociétés développées. Aussi, réserver un accès payant à la culture, c'est permettre à des petites sociétés (à des grands groupes aussi évidemment) de continuer à vivre. La culture ce n'est pas qu'un producteur : c'est un ensemble d'individus qui y travaille. L'argent est le nerf de la guerre, pour la culture aussi.Si l'accès à la culture est gratuit, alors le plus grand nombre pourra en profiter, notamment les plus défavorisés. En offrant la gratuité, on élargit le champ de cette culture et on évite que ne se creuse ce fossé entre des castes qui pourraient accéder à toutes les formes de culture et d'autres classes moins favorisées qui devraient se sacrifier pour y accéder. L'accès à la culture gratuit serait donc un vecteur de rassemblement, d'unité si ce n'est d'union et donc un garant de l'égalité dans l'accès pour tous à la culture. Mais là se pose un problème de fond : sans argent, la culture a-t-elle un avenir ? Autre question : tout le monde doit-il nécessairement accéder à toutes les formes de culture soit la culture ne doit-elle pas être préservée d'un accès trop massif ? Cela nous conduit à nous interroger : offrir un accès gratuit ET général à la culture, ne tendrait-il pas à la dégrader ?En somme, il convient de préserver notre culture, d'éviter d'en faire une marchandise bradée en l'offrant gratuitement. La culture est un service et même un bien. La culture n'est pas un puits sans fond : à trop boire à sa source gratuitement, celle-ci finit par se polluer pour cause de surexploitation, voire se tarir. En outre, certains profiteraient de cette manne du "tout gratuit" pour exploiter à leur avantage cette source. D'où le fait qu'il faille la payer afin de s'assurer de sa sécurité et de la préservation de sa qualité. Mais le problème préalablement soulevé refait surface : pourquoi certains pourraient y accéder facilement et d'autres devraient se saigner pour prétendre à toucher cet univers culturel si lointain de leurs préoccupations ou de leurs envies ? Aussi, un principe plus égalitaire d'accès à la culture devrait s'instaurer : des tarifs proportionnels aux revenus par exemple ...