Education aux médias : pourquoi, comment ?

L'éducation aux médias : un enjeu citoyen majeur



Développer l'éducation aux médias est un impératif citoyen majeur. En effet, les médias libres et indépendants sont garants de la démocratie grâce à la liberté d'expression. Bien évidemment, certains médias sont limités dans leur liberté d'expression, faute aux grands groupes qui les détiennent. Mais tout le but de l'éducation aux médias consiste à faire prendre conscience aux citoyens de ces enjeux sous-jacents qui se cachent derrière cette pseudo indépendance des médias. Attention, je ne tiens aucunement à diaboliser les médias, mais bien au contraire je souligne leur nécessité. Toutefois, vu le pouvoir qu'ils constituent (le 4ème pouvoir comme a pu le définir un journaliste américain, Burke, en 1787), il convient de savoir prendre du recul sur les informations qu'ils diffusent, leur fonctionnement et les relations qu'ils peuvent entretenir tant d'un point de vue politique qu'économico-social.

1) Médias et démocratie

2) Médias et politique

3) Eduquer aux médias : c'est quoi ?

4) Eduquer aux médias : comment ?

5) Les médias : petit bilan

Soyez citoyen, développez la démocratie, préservez les médias tout en gardant un oeil sur leur indépendance et la véracité des informations qu'ils diffusent !

Les médias constituent un élément clé garant de la préservation de notre démocratie et de l'exercice de la liberté d'expression. Leur rôle consiste en effet à analyser les faits qui se produisent en France, en Europe, dans le monde. Toutefois, un média ne peut pas être totalement objectif, cela est naturel ; un journaliste choisit toujours un angle d'approche et ne peut toujours avoir l'intégralité des informations qui lui permettraient d'être totalement objectifs.Cette notion d'objectivité des médias est très intéressante. En effet, un média peut-il être objectif ? Cela nous conduit à la notion de pluralisme des médias. Chaque média, quel qu'il soit, adopte une ligne éditoriale, se rapproche de telle ou telle opinion, de tel ou tel point de vue. Ce que l'on appelle vulgairement et par un très vilain raccourci "média de droite" ou "média de gauche". Aussi, le fait qu'il y ait une multitude de médias favorise cette diversité de point de vue. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que derrière des médias qui semblent différents, se cachent de grands groupes de presse. Cela constitue donc un sérieux leurre concernant le pluralisme des médias ! En effet, plusieurs médias qui semblent différents répondent en fait aux mêmes directives d'un groupe de presse qui répond lui-même à des enjeux économiques, financiers et politiquesLa politique constitue le premier pouvoir. Et bien évidemment, face aux médias, les politiques font tout pour tenter de disperser leurs idées (voire leur idéologie !). Les médias n'en sont pas dupes, les citoyens généralement non plus. Toutefois, face au pouvoir politique, il arrive que les médias deviennent plus "malléables". C'est ceux que je nommerais "médias opportunistes". Selon moi, eu égard au pouvoir et à l'influence que présentent les médias, ils devraient nécessairement et obligatoirement être indépendants de tous enjeux financiers, économiques, sociaux, politiques, etc. Mais les médias ne sont que des entreprises. Et ils doivent réaliser des bénéfices. Et pour cela, ils doivent attirer des consommateurs (ce terme m'a toujours surpris, comment peut-on parler de "consommateur" de média ? Rendez-vous compte de ce que cela sous-entend ? Peut-on être passif face aux médias ? Aberrant !). Ainsi, face à un marché ultra concurrentiel et très prisé (qui ne connait pas le célèbre adage "qui détient l'information détient le pouvoiré), certains médias se laissent influencer ... ou pis encore sombrent dans la démogagie : tout faire pour attirer un maximum de personnes au détriment d'une réelle information riche, juste, impartiale et non influencée.D'après ce que l'on vient de voir, éduquer aux médias consiste à faire passer les citoyens et futurs citoyens du statut de consommateur passif des médias à celui de citoyen actif.Cela signifie tout d'abord que ce citoyen ou futur citoyen est conscient de tous les enjeux sous-jacents que l'on vient de lister. Un média peut être influencé, faute à des intérêts économiques. Un exemple concret : la publicité. Voyez-vous une importante société qui diffuse une multitude d'annonces publicitaires critiquée objectivement dans un article dans ce même média ? Cela signifierait alors pour ce média la perte d'un important client, de sources de revenus et donc un important risque quant à la survie du média.Ensuite cela signifie que le (futur) citoyen ne se contente pas d'une information diffusée par tel ou tel média, mais va la vérifier, la croiser avec d'autres sources d'informations : en clair, essayer de croiser la diversité des angles d'approches, des points de vue, pour se faire sa propre opinion en connaissance de cause.Enfin être éduqué aux médias, c'est assurer une veille continue tout au long de sa vie, c'est parfaire sa connaissance des médias, suivre leur évolution, se tenir informé des débats qui traversent les médias. En effet, c'est en comprenant comment ils fonctionnent, quels sont les problèmes rencontrés, que le citoyen cernera tous les problèmes des médias actuellement.Eduquer aux médias est un travail continu qui s'affiche tout au long de la scolarité d'un élève mais aussi tout au long de sa vie. En effet, toute personne est quotidiennement confrontée pendant de nombreuses heures à une diversité de médias. Il convient donc de prendre conscience de leur omniprésence et de savoir vivre avec. Il ne suffit en effet pas de les connaître, mais aussi de savoir les utiliser judicieusement en connaissance de cause.Le rôle des parents est ici essentiel : ce sont eux qui sont en première ligne pour contribuer à former leur enfant. Tout aussi essentiel, si ce n'est plus, le rôle de l'école. Longtemps, l'école négligeait les médias, en avait peur. Mais depuis quelques années, l'ensemble des politiques tant au niveau national qu'européen soulignent la nécessité d'une telle éducation aux médias.Je pourrais parler durant des heures et des heures des médias tant le sujet est intarissable. Aussi, voici une petite synthèse en citations de tout ce que je viens d'écrire.- Plus il y a de médias dans une société, plus cela signifie que la démocratie est en bonne santé. Néanmoins, vigilence à ce que cette diversité des médias soient bien indépendants les uns des autres- Plus un citoyen exploite en toute vigilence la diversité des médias, mieux la démocratie se porte- Les médias, comme la politique, constituent un important pouvoir. Il est indispensable que les citoyens fassent tout pour préserver les médias indépendants pour ne pas laisser la main-mise de grands groupes de presse sur ces médias ... La démocratie est en jeu- Les médias n'ont pas pour vocation de manipuler le public. Toutefois, si ce public n'a pas été formé, alors il est nécessairement manipulé.- Les parents et l'école ont un rôle essentiel dans la formation des futurs citoyens d'un monde aux médias omniprésents- L'éducation aux médias est un travail continu qui commence dès notre naissance et qui se poursuit jusqu'à notre mort.